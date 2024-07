LIVE Atletica Europei U18 in DIRETTA | l’Italia semina carte da medaglia da domani le prime finali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:41 Termina dunque la ricca prima giornata degliunder 18 di. Italia che hato in queste ore di qualificazioni, e proverà a raccogliere lemedaglie, quando dal pomeriggio inizieranno alcune delle. 20:38 L’ucraina Uliana Stepaniuk si aggiudica l’ultima semifinale dei 100 femminili con il crono di 11.61 superando di 4 centesimi la britannica Nell Desir. Ripescate per la finale la svizzera Rankl (11.83) e la polacca Kasprzak (11.82). 20:35 Ultime emozioni di giornata con la terza semifinale dei 100 metri femminili. Tanto equilibrio in questa heat con le protagoniste che hanno dei primati personali molto ravvicinati. 20:32 Pronostici rispettati con l’estone Miia Ott vittoriosa in 11.54 dinanzi alla francese Shade Laporal (11.56).