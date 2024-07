LIVE Atletica Europei U18 in DIRETTA | inizia la sessione pomeridiana della giornata d’apertura

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.34 Passiamo ora alla seconda batteria dei 100 metri. 2 329 GEORGANTAS Filippos Greece GRE 5 JUN 2007 10.87 10.87 1034 3 516 KRAKOWSKI Eryk Poland POL 7 DEC 2008 10.77 10.77 878 4 557 MILITARU Mihai Adrian Romania ROU 1 JAN 2007 10.78 10.78 871 5 472 BOTTIN Teo Monaco MON 12 JUL 2007 11.836 430 PALA FrancisItalyITA 8 OCT 2007 10.66 10.66 561 7 297 KEMMINER Jakob Germany GER 5 JAN 2007 10.40 10.40 254 8 481 SAMBO Zion Netherlands NED 7 MAR 2008 10.68 10.68 900 15.31 10.61 il crono con cui Joel Ajayi conquista la prima posizione. Buona seconda posizione per l’azzurro Valerio Mazzilli che supera il turno con il crono di 10.76. Qualificati anche Batistic e Gohring. 15.30 Tutto pronto per il viaprima batteria dei 100 metri. 15.28 Ci siamo, fra poco inizieranno le batterie dei 100 metri maschili. Ecco la lista di partenzaprima heat.