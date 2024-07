Liceo Leopardi | le classi extra ancora al Bonifazi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Non cambia nulla se non il dirigente scolastico, a settembre aldi Recanati. Infatti fa le valigie Annamaria Marcantonelli, giunta nel settembre 2022, alla volta dell’istituto alberghiero Varnelli di Cingoli, e al suo posto arriva Ermanno Bracalente che a sua volta lascia scoperta la dirigenza all’istituto Gigli sempre di Recanati. Per il resto studenti e famiglie non avranno altre sorprese perché le cinquein esubero, rispetto alla capienza di palazzo Venieri, rimarranno là dove sono state collocate a gennaio, nel vicino istituto, all’interno dell’ex monastero di Santo Stefano, a fianco del Centro mondiale della poesia e dell’Orto del Colle dell’Infinito.