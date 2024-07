Leader campo largo in piazza per dimissioni Toti Che domani riceve Salvini

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 18 luglio 2024) Inazionali delprogressista scenderanno insieme inoggi pomeriggio a Genova per chiedere ledel governatore della Liguria Giovanni, sospeso dallo scorso 7 maggio, ed elezioni regionali anticipate, dopo la maxi inchiesta per corruzione che ha portato agli arresti domiciliari lo stesso.Alla manifestazione, in programma alle 17 e 30 nella centralissimaDe Ferrari, proprio davanti alla sede della Regione Liguria, parteciperanno la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del M5s Giuseppe Conte ed idi Alleanza Verdi e Sinistra Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli.