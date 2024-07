Latitante da più di un anno preso a San Giovanni

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 18 luglio 2024)da oltre unaveva in un locale a Caivano nelle sue disponibilità trovati nove chili di droga tra hashish e marijuana Il 15 luglio scorso, gli agenti del Commissariato di San-Barra heseguitoun’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ad emettere il provvedimento il l’ufficio del Giudice di Pace del Tribunale di Napoli, il15 giugno del 2023. Destinatario del provvedimento un 57enne napoletano irreperibile da giugno 2023. L’uomo è gravemente indizioato di reati in materia di stupefacenti e resistenza a pubblica ufficiale. A diffondere la notizia un comunicazione della Questura di Napoli su delega della Procura della Repubblica.