L' annuncio via social dell' amico e collega Edoardo Leo | So quanto sia entrato nel cuore di tanta gente che magari vorrebbe dargli un saluto o dedicargli un pensiero

(Di giovedì 18 luglio 2024) Hassani Shapi, attore keniota noto in Italia per la sua partecipazione a diverse fiction, è morto all’età di 51 anni. A darne notizia è stato ilLeo, che con lui ha lavorato sul set de Il Clandestino. «Non so da dove cominciare», ha scritto l’attore su Instagram. «Ma è inutile fare giri di parole. Hassani Shapi è scomparso. La notiziaa sua morte, arrivata dal Kenya con molti giorni di ritardo, mi ha sconvolto. E ancora non riesco a realizzarlo».