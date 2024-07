Grande Fratello | svelati i primi nomi dei possibili concorrenti?

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di giovedì 18 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , Deianira Marzano, ospite di Gabriele Parpiglia nella sua trasmissione radiofonica “Gente di Marte”, ha lanciato un’indiscrezione che ha fatto subito il giro del web: ha rivelato idi settedella prossima edizione del. In partenza il nuovo: questi idei? Tra i papabili inquilini della Casa più spiata d’Italia ci sarebbero volti noti al pubblico dei reality e di Uomini e Donne, come Jonas Behrami, corteggiatore di Uomini e Donne, Federico Chimirri, vincitore di Masterchef Italia, e Vera Gemma, già naufraga de L’Isola dei Famosi. Non mancano nemmeno le donne dello spettacolo, come Margherita Zanatta, ex giegina, Nadia Rinaldi, attrice delle commedie anni ’80, e Garance Authié, modella e compagna di Fedez.