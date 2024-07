Dimentica la figlia in auto torna dopo ore e scopre la tragedia | è morta di caldo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 18 luglio 2024) Una bambina di un anno èoggiessere rimasta chiusa insotto il sole per alcune ore. Unasimile è accaduta appena sei giorni fa negli Stati Uniti, quando all’interno della macchina parcheggiata di fronte a una casa, una bambina di due anni è rimasta all’interno del veicolo, con i finestrini chiusi, per almeno mezz’ora. Suo papà era entrato nell’abitazione e afferma di aver lasciato l’accesa insieme all’aria condizionata. Eppure quando èto dalla piccola, verso le 16, ha trovato la macchina spenta e laParker in stato di incoscienza. Quando l’uomo si è reso conto dell’accaduto ha allertato i soccorsi e la bambina è stata portata al Banner University Medical Center di Tucson, ma per la piccola non c’è stato nulla da fare.