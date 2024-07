Cagliari assolti 5 generali per gli effetti delle esercitazioni nel poligono militare di Teulada

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Cinquee prosciolti dall’accusa di disastro ambientale legata all’inchiesta suglidi anni dineldi. Giuseppe Valotto, Danilo Errico, Domenico Rossi e Sandro Santroni – tutti capi di Stato maggiore – sono statidopo che il pubblico ministero, per la seconda volta aveva chiesto al giudice per le indagini l’archiviazione. Proscioglimento per il generale Claudio Graziano, ex presidente di Fincantieri, morto suicida nella sua casa di Roma, nel giugno dello scorso anno. Nel corsoindagini la procura aveva ricostruito la devastazione della Penisola Delta, un’area di tre chilometri quadrati dove, dal 2008 al 2016, furono sparati 860mila colpi di addestramento, con 11.875 missili, pari a 556 tonnellate di materiale bellico.