Atletica oggi in tv Europei U18 2024 | orari 18 luglio programma streaming italiani in gara

(Di giovedì 18 luglio 2024) Tutto pronto a Banska Bystrica per la giornata inaugurale dei CampionatiUnder 18di, innella località slovacca fino a domenica 21. Quest’saranno subito impegnati ben 33 allievi(sui 69 complessivi convocati per la rassegna continentale giovanile), tra cui la stella emergente Daniele Inzoli. Il 15enne milanese, dopo il fantastico 7.90 metri dello scorso maggio a Savona, è il favorito principale per la medaglia d’oro nel salto in lungo e stamattina dovrà superare quota 7.33 perntirsi la certezza della qualificazione in finale. Attesa anche per il debutto di Kyan Escalona nelle batterie dei 110 ostacoli, oltre a tanti altri azzurrini che cominciano il loro percorso nell’Europeo di categoria.