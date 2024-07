Angelina Jolie chiede al' ex marito Brad Pitt di non farsi più la guerra per la tenuta francese di Miraval per il bene della famiglia

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ramoscello d’ulivo o abile strategia legale? Questo solo il tempo ce lo potrà dire. Perché dopo anni di unasenza esclusione di colpidi ritirare la causa contro di lei. Di smettere di lottare, per ildi smettere di combattere per ilancora una volta al signordi porre fine ai litigi e di mettere finalmente la lorosu una strada chiara verso la guarigione», fa sapere il legalediva. «A meno che il signornon ritiri la sua causa,non ha altra scelta che ottenere le prove necessarie per dimostrare che le sue accuse sono sbagliate».