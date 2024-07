Addio siamo increduli Cinema e televisione italiana in lutto se ne va un grande attore

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 18 luglio 2024) La comunità televisiva e teatralepiange la scomparsa di Hassani Shapi,di soli 51 anni, noto per il suo carisma e la sua innata simpatia. Shapi, recentemente apprezzato per il suo ruolo nella serie televisiva disuccesso Il Clandestino prodotta e trasmessa dalla Rai, è venuto a mancare nei giorni scorsi mentre si trovava in Kenya. La triste notizia è stata resa pubblica da Edoardo Leo, co-protagonista de Il Clandestino, tramite un post sui social media. “Non so da dove cominciare – ha scritto Leo – ma è inutile fare giri di parole. Hassani Shapi è scomparso. La notizia della sua morte, arrivata dal Kenya con molti giorni di ritardo, mi ha sconvolto. E non riesco ancora a realizzarlo.