A Sant’Omobono torna The River Experience l’evento sul percorso vitae

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 18 luglio 2024)Terme. Nuovo weekend con The, il mega evento lungo ilTerme promosso da Maia Eventi, in collaborazione con La Voce delle Valli, con musica dal vivo, servizio ristorazione dalle ore 18.00 e tantissime iniziative, dai laboratori con protagonisti i cani allo sport passando per il contatto con la natura. Ma andiamo con ordine: si parte giovedì 18 luglio con la serata gnocco fritto alle ore 19.00 (accompagnato da tagliere misto di salumi e formaggi locali o costata a km0) seguita dal cinema all’aperto con il film d’animazione Il Grande Gigante Gentile di Steven Spielberg. Venerdì 19 luglio Silent Disco alle ore 21.00 con musica commerciale, anni 90/2000 e musica italiana. Il mega evento lungo il torrente Imagna entrerà nel clou sabato 20 luglio: ad aprire le danze alle ore 9.