Tweet con frasi da body shaming contro Giorgia Meloni | giornalista pubblicista dovrà versare 5mila euro a premier

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Milano – Unadi 36 anni è stata condannata a risarcire conlaper due “diffamatori” e condala leader di Fratelli d’Italia. La sentenza è stata emessa oggi dal giudice della quinta sezione penale di Milano, Valerio Natale. La 36enne che con lo stesso verdetto è stata assolta, però, da un terzo cinguettio sempre dello stesso giorno, il 12 ottobre 2021, col quale aveva pubblicato una “foto falsa”, ossia ritoccata, die che la ritraeva “in ambiente privato con la fotografia di Benito Mussolini alle spalle”. E aveva scritto: “Dietro c'è la sua matrice preferita”. Per questo, il primo in ordine di tempo quel giorno, l'imputata è stata assolta con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.