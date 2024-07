The Acolyte | la showrunner conferna che i personaggi deceduti potrebbero trovare il modo di tornare!

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 17 luglio 2024) The: lache iildi! In quello che quasi sicuramente verrà considerato il miglior episodio di The: La Seguace, due famosisecondari sono stati uccisi inscioccante – ma ciò non significa che non li vedremo più in qualche momento. Nonostante Jecki Lon (Dafne Keen) e Yord Fandar (Charlie Barnett) abbiano avuto una fine prematura per mano dello Straniero (Manny Jacinto) in “Night”, laLeslye Headland crede che ci siano buone possibilità che entrambi i Jedi possanonella Galassia Lontana, Lontana. “Sì, sicuramente”, ha detto Headland a Jedi News durante una tavola rotonda (tramite Total Film) quando gli è stato chiesto se le storie di Jecki e Yord potessero essere rivisitate in futuro.