Spinazzola | Il Napoli di Conte ha un gioco più simile a quello di Gasperini

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La presentazione in conferenza stampa di Leonardo. L’esterno ex Roma è arrivato da svicolato, suo il primo gol dell’era: ha segnato l’1-0 contro l’Anaune Val di Non al termine di una bella azione personale in area.è il secondo acquisto deldi, ha firmato per un anno, fino a giungo 2026, con opzione per il rinnovo. La conferenza di«Ho sceltoperché sono convinto che posso dare ancora tanto. Quest’anno ci possiamo divertire e possiamo dar fastidio a tante squadre». Il motto del mister ‘Amma faticà’? «Ci sta tutto visti i primi sette giorni. Le motivazioni dei miei compagni sono alte.su questo è veramente forte ad alzare ogni giorno sempre di più l’asticella». Quanto ha incisonella scelta? «Era da tanto che dovevamo incontrarci, ci sentiamo da tempo.