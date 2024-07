Southgate lascia l’Inghilterra chi lo sostituirà? Howe e Potter favoriti ma occhio a Pochettino The Athletic

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Garethha annunciato ieri l’addio aldopo la sconfitta in finale a Euro2024 contro la Spagna. Ora non resta che capire quale decisione prenderà la Federcalcio sul suo successore. Chipotrebbe virare anche su un ct non inglese Thescrive: La triste fine di un’epoca. Garethha confermato il suo addio alla nazionale inglese dopo quasi otto anni. La notizia non è stata una vera sorpresa per i media o i tifosi, né uno shock per il suo staff, che lo aveva già salutato poche ore prima. Ma nonostante ciò, il ct hato un vuoto nel cuore del calcio inglese.era più di un semplice allenatore per i suoi giocatori: aveva supervisionato personalmente la crescita dei giovani ed era stato ammirato e sostenuto dalla Federcalcio.