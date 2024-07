Scontri davanti al Consolato Usa annullati i sequestri di pc e cellulari degli indagati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Firenze, 17 luglio 2024 – ll tribunale del Riesame di Firenze ha disposto la restituzione di pc,e tablet sequestrati a sei persone indagate per glitra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti vicino alUsa a Firenze, in occasione di un corteo per la Palestina, il 23 febbraio 2024. I giudici hanno annullato anche i decreti di perquisizione che, disposti dalla procura di Firenze, furono eseguiti all'alba del 28 maggio scorso nelle abitazioni, tra cui Luca Toscano, coordinatore di Sudd Cobas Prato Firenze, la coordinatrice dello stesso sindacato Sarah Caudiero e quattro studenti. Per tutti il reato ipotizzato è di resistenza aggravata. La procura che fa indagini, secondo il riesame, può accedere ai dati più intimi dell'indagato ma è necessario che rispetti una serie di princìpi.