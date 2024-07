Poker Udinese contro l’Istra | tabellino e chi ha segnato i gol

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’batte 4-1in quello che è il secondo test amichevole del precampionato friulano. A Codroipo, dopo il 5-0 al Belje nella prima uscita, la formazione di Runjaic si ferma a quota quattro reti. Merito di Brenner, Lucca (doppietta) e Thauvin). Pronti, via e Thauvin sembra già avere una condizione diversa dagli altri. La prima rete dei friulani, al 19?, porta la firma di Brenner, ma l’assist è del francese. L’ex Marsiglia al 22? crea un’altra nitida occasione ma Zemura non è lucido in area. Al 41? arriva il pareggio dele la firma è di Fago che sorprende la difesa bianconera dopo un lancio lungo dalle retrovie. La reazione dell’però è immediata. Thauvin innesca Lucca che si mette in proprio e firma il 2-1 con un pallonetto che sorprende Majkic.