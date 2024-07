Pier Silvio Berlusconi | Noi figli felici per Malpensa intitolato a nostro padre Tempi e modi non perfetti ma trovo insopportabile chi fa polemica sulle polemiche per esempio chi si rivolge a Marina fa ridere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) “Menomale che in Italia c’è un governo stabile“, lo dice due volterispondendo alle domande dei giornalisti nel corso della presentazione dei Palinsesti Mediaset 2024/2025 tenutasi ieri pomeriggio a Cologno Monzese. Spegne ancora una volta le voci su una sua discesa in campo, un tema che dalla scomparsa ditiene banco in diversi retroscena: “Io non ho mai commissionato un sondaggio che riguardi me e il mio sbarco in politica. È una balla assoluta, è vero vado a Roma qualche giorno ogni due o tre settimane ma lì abbiamo un pezzo importante produttivo come Fascino di Maria De Filippi e non solo. Certo mi capita di incontrare imprenditori ma fa parte delmestiere. Nulla c’entra la politica”.