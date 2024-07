Milan dopo Morata arriva una cessione | va in Premier

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 17 luglio 2024), Alvarofirma e diventa un calciatore rossonero: Ibra dà il via alle cessioni, ecco chi è in partenza Ilha piazzato il primo colpo di mercato: manca soltanto l’ufficialità ma Alvaropuò definirsi ormai un calciatore rossonero. Lo stesso centravanti nella giornata di ieri ha ammesso il trasferimento: “Faccio le visite mediche e firmo con il” le sue parole che hanno entusiasmato i tifosi del Diavolo. In via Aldo Rossi finalmenteuno squillo: Paulo Fonseca ha il suo bomber, un profilo molto gradito peraltro, un centravanti di grande esperienza che ha conquistato l’Europeo con la maglia della Spagna proprio due giorni fa. Per lo spagnolo si tratta della terza esperienza in Italia, la prima in un club differente dalla Juventus. Un primo colpo di grido, quindi, in casa, che ha quindi parzialmente riscattato l’immobilismo delle scorse settimane.