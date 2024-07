Messina Denaro | è caccia a un altro covo Le indagini portano a Mazara del Vallo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Palermo, 17 luglio 2024 – La Procura distrettuale di Palermo, nell’ambito dell’indagine volta a chiarire i diversi aspetti della latitanza di Matteo, ha disposto una serie di perquisizioni in un complesso residenziale didel, in provincia di Trapani, al fine di individuare ildell’ex boss mafioso. Le attività, fa sapere in una nota la stessa procura, sono state delegate congiuntamente ad investigatori della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri.