Matera due vigili del fuoco muoiono mentre spengono un incendio

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Duedelsono mortitentavano di spegnere unnel Comune di Nova Siri, fra contrada Salice e contrada Cozzuolo, in provincia di. Avevano entrambi 45 anni ed erano entrambi di. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 luglio. “Volevano salvare una famiglia, la cui abitazione era messa in pericolo dalle fiamme. Ma sono caduti in un dirupo e sono stati avvolti dal. Si sono comportati da eroi”, ha raccontato il sindaco di Nova Siri, Antonello Mele. Da accertare la dinamica dell’accaduto, ma sembra che i due pompieri siano caduti in un dirupo e siano stati avvolti dalle fiammestavano raggiungendo l’abitazione. “Sono profondamente addolorato per i duedeldeceduti durante le operazioni di spegnimento di unboschivo a”, dichiara il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.