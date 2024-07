Marconi 150 Sulle onde di un genio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) "Rendere visibile l’invisibile", scandisce Lucia Borgonzoni, sottosegretario alla Cultura. Una premessa ambiziosa, ma articolata al massimo sfidando i confini dell’arte e della tecnologia: cinema, teatro, danza, acrobazie aeree, light e laser show, videomapping e non solo. Il protagonista, in occasione del 150° anniversario dalla nascita, sarà lui: Guglielmo. Un evento immersivo,. Alive. Rendere Visibile l’Invisibile, promosso dal ministero della Cultura, dal Comitato150, da Cinecittà e da Archivio Luce, con il progetto ideato da One More Pictures (società di produzione audiovisiva e agenzia transmediale) e il coinvolgimento della Cineteca di Bologna: l’appuntamento è sabato alle 21.45 nel cuore della città delle Due Torri, in piazza Maggiore, nell’ambito della rassegna a cielo aperto Sotto le stelle del cinema (ingresso gratuito).