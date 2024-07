M3GAN 2 0 | iniziano ufficialmente le riprese del sequel e viene annunciato il nuovo cast

Leggi tutta la notizia su mistermovie

La produzione di2.0, ildel fortunato horror/commedia del 2022, èiniziata. La nuova data di uscita è stata fissata al 27 giugno 2025, e sembra che la produzione sia sulla buona strada per rispettare questa scadenza. Le stelle del primo film, Allison Williams e Violet McGraw, torneranno nei loro rispettivi ruoli, mentre Jenna Davis presterà nuovamente la voce alla spaventosa bambola robotica. Ilsi arricchisce inoltre con nuovi volti, tra cui Ivanna Sakhno di Star Wars: Ahsoka, Timm Sharp (Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo), Aristotle Athari (SNL) e Jemaine Clement (What We Do in the Shadows).2.0:ledelilLa sceneggiatura di2.0 sarà curata da Akela Cooper, mentre la regia sarà affidata a Gerard Johnstone.