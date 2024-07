LA PARTITA DEL CUORE | SU RAI1 IN CAMPO SCHLEIN LA RUSSA E CONTE CONTRO I CANTANTI

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Mercoledì 17 luglio, a partire dalle ore 21:30, in prima serata sule luci si accenderanno sulladel. Conduce Eleonora Daniele. Ini politici. La Nazionale, costellata dalle stelle della musica, e i politici per la Nazionale della Politica si preparano ad un match che si preannuncia ricco di emozioni. In questa occasione i proventi della serata saranno destinati all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e al reparto di Pediatria dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila. Dall’inconfondibile voce internazionale di Al Bano alla grinta inarrestabile di Rita Pavone, passando per la maestosità di Riccardo Cocciante fino alla sensibilità e alla capacità di farci emozionare di Paolo Vallesi, la raffinatezza di Amara fino alla riflessione più profonda con Simone Cristicchi.