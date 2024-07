Ischia Marta Maria morta dopo essere caduta in un dirupo il compagno | Devi dormire lì

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Una fine tragicauna lenta agonia per la donna di 33 anni,Ohryzko. La ragazza di origini ucraine èin unnel pomeriggio del 13 luglio. E il, il russo I.B., 41 anni, ha ignorato le sue numerose richieste di aiuto, lasciandola morire da sola e di stenti. Una conclusione terribile per una storia di violenza che durava da diverso tempo, dove lei era vittima delcostantemente. Lui, da parte sua, ha riferito invece al magistrato di essersi attivato immediatamente per salvare la donna, uscendo a cercarla. Ma, una volta trovata, le avrebbe detto che doveva “restare per la notte”, facendola morire di stenti invece di salvarla. La storia di violenza diLa ragazza era costantemente vittima di violenza da parte del. Minacciata, picchiata, aggredita con pugni e schiaffi.