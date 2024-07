Il sex toy si perde nel suo intestino la star di Onlyfans Alicia Davis finisce al pronto soccorso | Sono terrorizzata all’idea di usarlo di nuovo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Aiuto, mi è rimasto incastrato un sex toys nel retto.di, è stata costretta al ricovero in ospedale durante una serata modello primo appuntamento. La 32eenne superifattaha rivelato di aver utilizzato un plug anale per dare pepe all’incontro con il ragazzo con cui era uscita. Poi quando è venuto il momento di fare l’appello ecco che il dildo è sparito. Come ricorda la ragazza, i due hanno rovistato tra le lenzuola e messo a soqquadro la camera da letto, ma del giocattolino anale nessuna traccia. A quel puntoha pensato che il plug anale fosse rimasto con la base esterna rispetto all’ano, ma una volta toccato il sedere ha scoperto che non c’era più nemmeno lì e che aveva compiuto una risalita, modello salmone, nel suoha spiegato in diversi video su TikTok di aver subito contattato la sua amica infermiera per chiederle consiglio.