Il Salva Casa di Salvini è una vera tragedia | qui ogni logica è scomparsa!

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Fare leggi senza fare niente. Senza mettere una lira, semplicemente cambiando norme che avevano un senso, come quelle sull’abitabilità di un appartamento. Perché chi vive in unadeve avere tot spazio, tot luce, tot aria, questo diceva la legge. Ma al ministronon importa nulla. Fa norme demagogiche che accontentano la voglia degli italiani di affittare l’affittabile, senza pensare alle conseguenze e ai rischi di queste scelte. La, voluta dal ministro e che ha avuto il via libera dalla Commissione Ambiente (!), prevede soprattutto due misure: rende abitabili appartamenti di 20 metri per una persona e di 28 per due persone e rende possibile il cambio di destinazione d’uso di negozi, uffici e qualsiasi vano al pianoterra o seminterrato, per farli diventare case o b&b.