Il pragmatismo dei Verdi europei per fermare le destre e tornare protagonisti

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tra le sottotrame del voto di giovedì in cui il Parlamento europeo potrebbe conUrsula von der Leyen per un secondo mandato, c’è sicuramente il nuovo ruolo deinella prossima legislatura. Fortemente ridimensionati nel proprio peso parlamentare dopo le ultime elezioni, gli ecologisti stanno provando a inserirsi nei giochi per formare una maggioranza. Nell’ultimo anno della scorsa legislatura, Ursula von der Leyen ha guardato molto a destra, ma il voto ha certificato che è necessario guardare prima ai socialisti e poi ai liberali per formare una maggioranza, tanto più che Giorgia Meloni, in Consiglio europeo, non ha votato per l’accordo raggiunto sulle nomine europee, e in Parlamento il gruppo Ecr, guidato da Fratelli d’Italia, non sosterrà von der Leyen.