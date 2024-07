Corruzione a Venezia | Tangenti e gare truccate Arrestato un assessore e indagato il sindaco

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’alla Mobilità, Renato Boraso, in carcere per i reati di, riciclaggio e falsa fatturazione. E ilLuigi Brugnaroper le trattative di vendita dell’area dei Pili all’imprenditore di Singapore Chiat Kwong Ching. L’indagine che terremota il comune diè nata nel 2021 dopo un esposto su alcuni terreni della periferia e "l’attività delittuosa", fa sapere la procura, è proseguita fino a ieri: Boraso ha saputo dell’inchiesta che lo riguardava e stava cercando di eliminare documenti importanti. IL PALAZZO SVENDUTO Secondo l’accusa, Brugnaro aveva concordato con Ching il prezzo di 150 milioni di euro per la vendita dell’area in cambio della promessa di far approvare il raddoppio dell’indice di edificabilità sui terreni in questione e l’adozione di tutte le varianti urbanistiche.