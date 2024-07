Conte ha dato l’ok per il colpo | solo un ostacolo blocca il Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il tecnico pugliese spinge per questa particolare trattativa. Un’affare che non convince però tutti, anche tra i tifosi. Antonioha preso quasi il controllo di tutto ciò che accade in casa. Il tecnico pugliese, a partire dagli allenamenti e lo staff tecnico fino alle mosse di mercato, ha un ruolo decisivo e ogni scelta pende dalle sue labbra, o quasi. Ilha deciso – in controtendenza rispetto al passato – di dare quasi carta bianca al neo allenatore del. In attacco è molto probabile l’arrivo di Lukaku al posto del partente Osimhen (gli affari sembrano vicini alla chiusura) ma non, la società ha le idee chiare e il tecnico valuterà in questi giorni di Dimaro chi deve partire o meno. Uno dei reparti che desta maggiori discussione è il centrocampo e c’è curiosità su quali saranno le mosse di mercato del club partenopeo.