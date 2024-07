Come acquistare i biglietti per il Newcastle nella stagione 2024 25

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: IlUnited si è classificato settimo in Premier League la scorsae spera di fare ancora meglio nel/25. Le Magpies hanno dovuto affrontare una crisi di infortuni che ha compromesso le loro possibilità di arrivare tra le prime quattro del campionato. Tuttavia, il manager Eddie Howe è determinato a cambiare la situazione portando nuovi giocatori nel club mentre si prepara per la nuova, puntando a rinforzi in tutte le posizioni. Qui si gioca uno dei migliori campionati di calcio della Premier League e la richiesta di assistere alle partite al St. James’ Park la prossimasarà molto alta.