Call of Duty | Modern Warfare 3 e Warzone annunciata la data d’uscita della Stagione 5

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Activision ha annunciato la5 diof3 e, pubblicando un nuovo trailer che mostra alcune delle novità che contraddistingueranno questa nuova season dei due giochi. Come leggiamo sul sito ufficiale, con la nuovaverranno aggiunte nel gioco alcune superstar del wrestling targato WWE, nuove mappe e modalità multigiocatore, la missione finalestoria Zombies, il ritorno dell’Atlas Superstore e molto altro ancora. Partiamo dalle nuove mappe base 6v6, varianti con il cel-shading Bait (al lancio): Ottenete la vittoria nello Stato del Sole su un molo in questa mappa di dimensioni medie con galleggianti hawaiani da piscina e una rimessa centrale per le barche. Yard (al lancio): Demolite i vostri nemici in questa piccola mappa con il cel-shading ambientata in una discarica nel deserto di Sonora.