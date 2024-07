Calcio | Lazio visite mediche per Castrovilli

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 17 luglio 2024) (Adnkronos) – Gli infortuni ne hanno condizionato le ultime due stagioni. Ma Gaetanovuole tornare a grandi livelli: il centrocampista sta per diventare un nuovo calciatore della. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il centrocampista ormai ex Fiorentina sta per firmare il suo nuovo contratto con il club biancoceleste che ha puntato su di lui dopo aver visto sfumare l’affare Greenwood.perseriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .