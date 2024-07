Bryant e quel legame indissolubile con il borgo di Cireglio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Pistoia, 17 luglio 2024 – Che il nome deifosse legato anon è certo notizia di oggi. Lo si sapeva bene. E allora non c’è da stupirsi se chi vive lassù afferma chela di ieri non è stata affatto una giornata come le altre. Quando si è appreso della scomparsa di Joe, è come se il paesino della Montagna Pistoiese immerso nel verde avesse perso uno di famiglia. In tanti, che hanno conosciuto o semplicemente visto da lontano il compianto cestista statunitense, è rimasto toccato nel profondo. Un po’ come era accaduto nel gennaio 2020, quando a venire meno - perché vittima di un incidente aereo - era stato il figlio Kobe. Joe, insieme alla sua famiglia (i tre figli e la moglie Pamela), aveva sceltocome casa durante la sua esperienza a Pistoia, dal 1987 al 1989.