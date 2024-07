Atletica Gianmarco Tamberi rinuncia alla gara di Ancona | si pensa alle Olimpiadi di Parigi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Una decisione all’insegna della prudenza.non sarà inal campo Italico Conti didomani, ultimo appuntamento con il salto in alto prima delledi2024. L’infortunio al bicipite, che lo aveva già costretto a non competere al Continental Tour in Ungheria etappa di Diamond League a Monte-Carlo, ha portato a questa decisione. Il portabandiera della spedizione tricolore ai Giochi, insieme ad Arianna Errigo, ha tranquillizzato attraverso una serie di Stories su Instagram circa le sue condizioni, ma nello stesso tempo non si vuol correre alcun rischio prima della rassegna a Cinque Cerchi. “Sono stati giorni complicati, non ho dormito moltissimo per il problema che ho avuto ma adesso sta andando tutto per il meglio. Fortunatamente è praticamente rientrata del tutto la gamba.