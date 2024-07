Verso l’elezione del presidente Oggi la votazione | ecco gli scenari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024)è il giorno della verità,sera il consiglio comunale avrà il suo, ma sul nome tutto è ancora possibile considerando che, ad, la maggioranza non ha ancora una proposta unitaria. Il partito di maggioranza relativa, Fratelli d’Italia, si riunisce questa mattina per decidere come comportarsi e, a seconda di cosa uscirà dall’incontro glisono molteplici, tanto da rendere complicato fare previsioni. Alle 15,30 inizierà la seduta con all’ordine del giorno la secondaper la carica. Servirà la maggioranza qualificata, quindi i due terzi dei votanti, almeno 22. In caso di fumata nera, si procederà con la terza: ancora i due terzi. Alla quarta ci sarà il ballottaggio definitivo tra i due più votati della terza.quali sono glipossibili.