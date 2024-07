Power Ballad Paul Rudd e Nick Jonas Insieme in un Nuovo Capolavoro di John Carney

Leggi tutta la notizia su mistermovie

Il registaha recentemente concluso le riprese del suo ultimo film, "", a Dublino, Irlanda. La Lionsgate ha annunciato di aver acquisito i diritti di distribuzione per gli Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Irlanda, esprimendo grande entusiasmo per il progetto. Il film vede protagonisti, noto per i suoi ruoli in "Ant-Man" e "Ghostbusters: Frozen Empire", e, celebre per "Jumanji: Welcome to the Jungle" e "Chaos Walking". Secondo la sinossi ufficiale, "" si concentra su un ex cantante di matrimoni (interpretato da), ormai superato, che collabora con una giovane rockstar () per rinverdire la propria carriera utilizzando le sue abilità compositive.