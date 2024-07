Nuovo Volkswagen Maggiolino | render della versione moderna

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di martedì 16 luglio 2024) E’ uno dei modelli più iconici e commercializzatistoria dell’auto, Parliamo, nata nel lontano 1938 e diventata il simbolo dell’automobile tedesca nel corsorinascita economica post seconda guerra mondiale. L’auto è rimasta poi in produzione sino al 2003 in vari paesi del mondo extra europei come in Messico e Brasile. Di tale modello ne sono stati prodotti oltre 21 milioni di esemplari. Nel 1998 è rinata unadell’auto denominata New Beetle, seguita poi, nel 2011 dall’ultima. Questa è rimasta a listino sino al 2019. Potrebbe rinascere nel corso dei prossimi anni un modello che ricordi l’antenata di successo? La questione non è da escludere. Siamo in un periodo in cui vanno tanto di moda i restomod, ovvero macchine moderne che rispecchiano i modelli di un tempo.