Novak Djokovic | Sono abituato a clamore sulle mie sconfitte Giusto parlare di cambio generazionale con Alcaraz e Sinner

(Di martedì 16 luglio 2024) Intervistato dai media serbi,è tornato adella sua sconfitta nella finale di Wimbledon 2024 per mano di Carlos. Lo spagnolo si è imposto in maniera netta in tre set, con tanti commentatori e analisti che hanno gridato a un definitivo, un vero e proprio passaggio di consegne tra i due.però affronta la questione anche da un altro punto di vista, tornando anchepolemiche scatenate con il pubblico al termine del suo match ai Championships contro Rune. “E’ normale che la gente parli di queste cose, c’è sempre bisogno di titoloni e grandi notizie – spiega “Nole” – Tante persone noncontente di vedermi ancora tra i migliori al mondo, quindi spingono per questo. E’ un aspetto ormai abituale nella mia carriera,sempre riuscito a gestirlo. Ho imparato a conviverci e a performare al meglio.