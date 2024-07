Non mollare mai Ferragni torna sui social | cosa posta da Maratea

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 16 luglio 2024) Chiara Ferragni torna sui social dopo vari giorni di silenzio assoluto. L'influencer ha postato due story Instagram in cui si mostra sdraiata nell'acqua di mare. Nel post recita testualmente: "Nella vita vincere o perdere accadranno entrambi. Ciò che non è accettabile è smettere". Negli ultimi mesi ho pensato a questa frase ogni giorno: l'ho trovata nella dedica di un'amica, negli abbracci caldi della mia famiglia, nei sorrisi e nei pianti e in tutti gli strani giochi del destino. Sussurata perfino dalla coppia che mangiava in barca al tramonto e che poi mi ha accolta per brindare alla vita, quella vita vera e autentica, piena di colpi di scena. Ed è allora che mi ripeto la mia frase: ciò che non è mai accettabile è smettere".