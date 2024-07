Marta trovata morta in un dirupo a Ischia | Sono caduta… perdonami… aiutami ad alzarmi…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 luglio 2024) “caduta perdonamiad alzarmi con questo mi salvi”.Maria Ohryzko, una donna ucraina di 32 anni, è statadomenica mattina a, nei pressi di una scarpata vicino alla roulotte dove viveva con il suo convivente. La donna aveva ripetutamente chiesto aiuto, ma le sue supplicherimaste inascoltate. Il suo compagno, un 40enne russo, è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti che hanno portato alla morte, un reato punibile con una condanna tra i 12 e i 24 anni di carcere. Leggi anche: Vimercate, barista rapinata e violentata nel suo bar: il racconto dell’orrore. È caccia allo stupratore Non è ancora chiaro comesia finita nel, ma le indagini hanno rivelato che il suo compagno sapeva dove si trovava e non ha fatto nulla per aiutarla, cancellando persino le chat su WhatsApp che lo avrebbero incriminato.