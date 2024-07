Il Nuovo fronte popolare francese si sfalda bruciando possibili premier

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 16 luglio 2024) Sono tornati i tempi della Nupes, l’alleanza di sinistra creata da Jean-Luc Mélenchon nel 2022, dicono tutti a Parigi, è cambiato soltanto il nome:. Il Partito socialista (Ps), i Verdi, il Partito comunista (Pcf) e la France insoumise (Lfi) stanno facendo di tutto per dare ragione a chi, come il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, ha definito il(Nfp) come un’“alleanza contronatura”, o come l’ex primo ministro socialista Manuel Valls, che non ha mai smesso di parlare di “gauches irréconcialibles”.