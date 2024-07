I cibi imperdibili per il Prime Day Amazon

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 16 luglio 2024) Un tempo aspettavamo il volantino del supermercato, segnavamo con una X quello che dovevamo comprare e un cerchio per i prodotti in super sconto da stipare in cantina. I nostri genitori riempivano i carrelli di chili di pasta e casse di passato di pomodoro approfittando dei prezzi bassi per fare le scorte dei mesi a seguire. Si chiama capitalismo, direbbe qualcuno, per altri sono solo sconti e illusione di risparmio. Il mondo avanza, noi smettiamo di andare a fare la spesa al supermercato perché l’euro del carrello non ce lo abbiamo manco per sbaglio e siamo troppo pigri per caricare le buste nel bagagliaio.