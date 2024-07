Gallo ancora sugli scudi Top scorer con gli Azzurrini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Termina con una vittoria il girone eliminatorio all’Europeo Under 20 per Filippoe l’Italia di coach Galbiati. Alla kermesse di Gdynia, in Polonia, la truppa azzurra, nella terza giornata, si impone sulla Repubblica Ceca per 71-59. Il playè partito per la terza volta consecutiva nello starting-five, segno della fiducia dello staff, ripagata con una prestazione da top-azzurro nel primo tempo, dove ha segnato 12 punti (con 3/5 da 3) e la firma principale nel break iniziale che di fatto ha segnato il corso del match. Per, alla fine, lo score recita 20 punti (miglior realizzatore azzurro) con 3/4 da 2, 4/8 da 3, 2/3 ai liberi, 1 assist, 3 recuperi e 3 stoppate in 26 minuti giocati.