Euro 2024 ribaltone Inghilterra | il Ct Southgate si è dimesso

(Di martedì 16 luglio 2024) Arriva ilin casadopo la finale dicontro la Spagna: il Ct Garethsi è. “Dopo 102 partite e quasi otto anni in carica, Garethha annunciato che lascerà il suo ruolo di ct dei Tre Leoni”. Lo annuncia su X la Nazionale inglese, mentre lo stessoin una lettera diffusa sui social scrive che “la finale di Berlino è stato il mio ultimo match come ct inglese”. L’ad della Football Association, Mark Bullingham, sul sito della Fa lo saluta così: “a nome del calcio inglese, vorrei rendere omaggio a Garethe a Steve Holland per tutto ciò che hanno realizzato. Negli ultimi otto anni hanno trasformato la squadra maschile inglese, regalando ricordi indimenticabili a tutti coloro che amano i Three Lions.