Dopo l’attentato Trump fa il moderato | | Ora unisco il Paese Biden invoca toni bassi

(Di martedì 16 luglio 2024) L’eredità delle otto pallottole di Butler – del giorno nel quale Donaldrischiò di morire e la violenza politica è tornata ad essere cronaca in America – potrebbe essere, a sorpresa, una campagna elettorale dura ma civile e rispettosa dell’avversario. Tutti, democratici e repubblicani, hanno capito che le parole possono non solo essere ma letteralmente diventare proiettili come quelli sparati con un fucile semiautomatico da un ventenne che ha perso la luce della ragione. "Dobbiamo abbassare i, far scendere la temperatura della nostra politica, e dobbiamo restare uniti" ha chiesto il presidente Joe, in un discorso dallo Studio Ovale, il terzo dall’inizio del suo mandato, location scelta dai presidenti per i messaggi di massima importanza. "a Donald– ha detto – impone a tutti noi un passo indietro. Non c’è posto in America per questo tipo di ...