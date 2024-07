Chi è Vance il vice Trump | marine patriota no green no war contro i matrimoni gay e i migranti

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 16 luglio 2024) Donald, fresco di attentato e di bagno di folla alla convention dei Repubblicani, ha scelto JDcome candidato allapresidenza Usa, nella corsa che lo veda da ieri ufficialmente in campol’uscente Joe Biden. Un profilo molto particolare, quello di, che secondo la sinistra incarnerebbe una linea isolazionista mentre dal punto di vista della destra sarebbe in linea con i più viscerali sentimenti patriottici degli americani, che da ieri lo hanno adottato anche sui social come spalla ideale di. Ma chi è JD? JDe il sogno delexGià senatore per lo Stato dell’Ohio dal 2023, exed ex manager con una laurea in legge Yale, ha 39 anni e milita tra le fazioni più dure dei conservatori: è una delle voci meno clementi con il presidente uscente Joe Biden.