Caldo eccessivo il Comune chiude gli uffici di pomeriggio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 16 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera ha firmato un’ordinanza sindacale per la riduzione degli orari di apertura deglicomunali a causa delle ondate di calore. Fino al 31 agosto non si effettueranno i rientri pomeridiani, gliresteranno aperti al pubblico dalle 8:30 alle 12:30, dal lunedì al venerdì con deroga per glidi Polizia Municipale. La decisione adottata in seguito alle eccezionali condizioni atmosferiche di questo periodo, con temperature molto elevate, e quindi per rispondere alla necessità di dover adottare misure di salvaguardia della salute dei dipendenti comunali e degli utenti per eventuali conseguenze dovute alla calura estiva. L'articolo, ilglidiproviene da Anteprima24.it.